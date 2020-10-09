Hatay'da orman yangınları

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkiinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamadı. Ekipler alevleri çevrelemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangına onlarca arazöz ve itfaiye personeli ile müdahale ediliyor. Yayladağı-Suriye sınırının Suriye tarafında çıkan orman yangını da Türkiye'ye sıçramadan kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Hacıahmetli mevkiinde çıkan orman yangını ise ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. İki bölgede de soğutma çalışmaları sürüyor.

Bugün içerisinde Hatay'ın Belen, İskenderun, Arsuz, Samandağ ve Erzin ilçeleri ile Yayladağı-Suriye sınırında çıkan orman yangınları panik yaşatırken, devam eden tek yangın olan Belen yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Diğer yandan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, öğle saatlerinden itibaren alanda takip ve incelemesini sürdürüyor.

Adem Karagöz - Mehmet Bayrak - Ahmet Seher

Bakan Pakdemirli'den açıklalamalar

Bakan Pakdemirli'den yaptığı açıklamada "Yangın yaklaşık 300 hektarlık bir alanda etkili oluyor. 11 ev, 7 daire ve 8 fabrika ve 70 vatandaşımız da yangından etkilendi'' dedi.

Yangın havadan görüntülendi

Hatay'da sabah saatlerinde çıkan ve devam eden orman yangını havadan görüntülendi.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkiinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını sürüyor. Yangına gün içerisinde güçlükle de olsa havadan müdahale yapılırken, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi. Karadan müdahalenin devam ettiği yangında, dumanlar drone ile havadan görüntülendi. Öğle saatlerinde bir fabrikaya da sıçrayan yangında, fabrikadaki dumanlar da havadan görüntülendi.

Yangın çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adem Karagöz - Mehmet Bayrak