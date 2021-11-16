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Hatay'da otobüs koltuklarını çalan şüpheliler yakalandı

Hatay'da otobüs koltuklarını çalan şüpheliler yakalandı
Hatay'da otobüs koltuklarını çalan şüpheliler yakalandı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bindikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu yolculuk esnasında çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Antakya'da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan S.Ç., yolcuları indirdikten sonra iki koltuğunun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen şoför S.Ç., 2 kişinin otobüsle yolculuk yaptıktan sonra inerlerken yolculara aldırış etmeden koltukları çaldığını fark etti. Polis ekiplerine haber vermesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Polislerin yaptığı çalışma sonrasında otobüsten koltukları çalan H.K. ile O.K. ikametlerinde yakalandı. Yapılan aramalarda koltuklar da bulundu.

Gökhan Aklan

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