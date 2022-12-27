Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Hassa'nın Eğribucak Mahallesi'nden Aktepe Mahallesi'ne doğru seyreden Ferhat Morcallı yönetimindeki 16 YC 452 plakalı otomobil, ara sokağa dönmek isterken, arkadan gelen İsmail Gümüş'ün kullandığı 31 U 2338 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç ve motosiklet yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ferhat Morcallı ve motosiklet sürücüsü İsmail Gümüş Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücülerin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Gökhan Aklan

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