Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 ölü

Kaza , İlçeye bağlı Numune Mahallesi Dr. Ahmet Sadık caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Alim Karatoyuk'un (20) kullandığı 31 AEJ 191 plakalı motosiklet ile 31 SF 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Karatoyuk ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Seher

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.