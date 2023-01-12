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Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 ölü

Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 ölü
Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 ölü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza , İlçeye bağlı Numune Mahallesi Dr. Ahmet Sadık caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Alim Karatoyuk'un (20) kullandığı 31 AEJ 191 plakalı motosiklet ile 31 SF 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Karatoyuk ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Seher

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