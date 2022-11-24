Hatay'da park halindeki araç yandı

Olay, Dörtyol İlçesinde Yeşilköy Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 63 ADR 593 otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yanmaya başlayan otomobil bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Necati İvgin



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.