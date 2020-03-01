Hatay'da patlama mı oldu? Hatay'dan son dakika haberleri

Sınırda Mehmetçiğe destek

İdlib'teki Mehmetçiğe destek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen vatandaşlar askerler için dua etti.

Çeşitli illerden kendi imkanlarıyla Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek ellerindeki Türk bayraklarını açıp askerlere destek olan vatandaşlar, Mehmetçik için dua okudu. Osmaniye'den ailesiyle geldiğini belirten Adem Mıhlıoğlu, ”Sınırın sıfır noktasından askerimize destek olmaya geldik. Manevi olarak yanlarında olmaya geldik, şuan elimizden bu geliyor" dedi

70 yaşındaki Fatma Mıhlıoğlu ise, ”Allah ordumuza güç kuvvet versin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır versin. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin, Allah yardım etsin” diye konuştu.

Bakan Varank ve Bayraktar'dan sınırdaki kahramanlara ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuk Bayraktar ile birlikte İdlib'teki kuvvetlere elektronik destek veren Hatay'daki sınır karakollarında bulunan personeli ziyaret etti.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından Suriye sınırında Mehmetçiğe ziyaretinin fotoğraflarını “Destanlar yazan kahraman Mehmetçiğimizle birlikte Suriye sınırındayız. Allah ordumuzu muzaffer kılsın” yazısıyla paylaştı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üssünü ziyaret eden Türkiye'nin ilk milli SİHA sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar ve Bakan Varank'a Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.

Bayraktar da ziyareti Twitter hesabından, "İdlib'deki kuvvetlerimize elektronik destek veren sınır karakollarımızdaki kahramanlarımızı ziyaret ediyoruz" notuyla paylaştı.

Türk SİHA'ları manevra kabiliyetiyle Suriye'deki Rus yapımı hava savunma sistemlerini yok etmesiyle dikkat çekiyor.