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Hatay'da polis baba ve 4 yaşındaki oğlu 89 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Hatay'da polis baba ve 4 yaşındaki oğlu 89 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Hatay'da polis baba ve 4 yaşındaki oğlu 89 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Hatay’da çöken Prestij Apartmanı enkazında kalan polis memuru Tolga Doğan ve 4 yaşındaki oğlu Alparslan Doğan, 89 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması ise dron ile havadan görüntülendi.

Hatay'da polis baba ve 4 yaşındaki oğlu 89 saat sonra enkazdan çıkarıldı - Tıkla İzle

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Prestij Apartmanı'ndan deprem sonrası enkaz altında kalan polis memuru Tolga Doğan ve 4 yaşındaki oğlu Alparslan Doğan, 7 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Polis Arama Kurtarma ve Uludağ Enerji arama kurtarma ekipleri tarafından 89 saat sonra kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, yerle bir olan Prestij Apartmanı'nda adeta zamanla yarıştı. Baba Tolga Doğan ve oğlu Alparslan Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Arama kurtarma ekiplerinin hummalı çalışmaları havadan görüntülendi. Öte yandan baba ve oğlu kurtulduktan sonra arama kurtarma ekipleri birbirlerine sarıldı.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan - Abdullah Çibir

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