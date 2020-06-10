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Hatay'da pompalı cinayet

Hatay'da pompalı cinayet
Hatay'da pompalı cinayet

Hatay’da bir kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi iş yerinde pompalı tüfek ile başından vurarak öldürdü.

Hatay’da pompalı cinayet - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre olay, Ayşe Fitnat Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ve aftan yararlanarak cezaevinden çıkan E.Ü. babası Ş.Ü. ile beraber, A.T.'nin iş yerine geldi. Aralarında çıkan sözlü tartışma sonrasında E.Ü. pompalı tüfek ile A.T.'yi başından vurdu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından vurulan A.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, babası ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Daha sonra olay yerinde yapılan incelemenin ardından, A.T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili olarak E.Ü ve babası Ş.Ü., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından pompalı tüfek ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gökhan Aklan - Adem Karagöz
 

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