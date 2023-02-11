Hatay'da Sultan teyze 137 saat sonra enkaz altından çıkartıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Uğur Evler Sitesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Sultan El Muhammed, yaşanan deprem sonrasında binanın enkazı altında kaldı. Sultan El Muhammed, 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ekiplerinin çalışmasıyla 137 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 5 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Sultan teyze, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Öte yandan, ekipler Sultan teyzeyi ambulansa kadar götürdükten sonra birbirlerine sarıldı.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan



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