Hatay'da termal otelde yangın

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki bir termal otelin mutfağında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek oteli saran yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevre ilçelerden sevk edilen söndürme ekipleri müdahale ediyor.

Bu arada, itfaiye ekipleri otelde mahsur kalan vatandaşları merdivenle kurtardı.

Yangında otelin 7. katında mahsur kaldılar

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde çıkan yangında 7. katta mahsur kalan müşterileri kurtarmak için olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracı çamura saplandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelin mutfak bölümünde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bazı katlardaki müşteriler kendi imkanlarıyla otelin dışına çıkarken, bazılarını da itfaiye ekipleri kurtardı. Otelin 7. katında kapılar kilitli kaldığı için birçok müşteri odalarında mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan merdivenli itfaiye aracı ise çamura saplandı. İtfaiye aracının kurtarılması için iş makinesi çağrıldı.

Kısmen kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Valilik: "Otel yangınında 20 kişi dumandan etkilendi”

Hatay Valiliği, Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde çıkan yangında 20 kişinin dumandan etkilendiğini bildirdi.

Valilik, yaptığı açıklamada, termal otelin kazan dairesinde henüz belirleyemeyen bir sebeple yangın çıktığını, yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. Valilik, ”Otelde kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tahliye edilmiş olup, içeride kalan vatandaşlarımızın olup olmadığıyla ilgili çalışmalar devam etmekte. Dumandan etkilenen 20 vatandaşımız 112 acil sağlık birimleri tarafından hastanelere sevk edildi” dedi.

