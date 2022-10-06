Hatay'da THY uçağının lastiği patladı

Alınan bilgiye göre, saat 02.55'te THY'nin uçağının lastiği iniş sırasında patladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada uçağın lastiğinin patlamasından dolayı aşırı ısınma meydana geldiğini, itfaiye ekiplerinin olaya hızlıca müdahale edip, yolcuları güvenli şekilde uçaktan tahliye ettiğini belirtti. Üstün açıklamasında şunları kaydetti:

"TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST)-Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur."

Hatay Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın inişi sırasında lastiğinin patlayıp alev alması nedeniyle uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesinin planlandığı bu nedenle Hatay Havalimanı pistinin 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul-Hatay seferi yapmak üzere saat 02:50 sıralarında İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yollarına ait TK 2256 isimli uçağın saat 03:11'de Hatay Havalimanındaki 04 pistine inişi esnasında tekerleri patlayıp alev aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu uçağın, pistin başından itibaren yaklaşık olarak 2000b metresinde gövde bütünlüğü bozulmadan durduğu ve pilotun olayı kule ve Apron Birimi Arff Şefliğine anons etmesi üzerine Arff Birimi ve diğer görevli birimler olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edilmiştir. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli sorunsuz olarak uçaktan tahliye edilmiştir.

Akabinde Arff Birimi soğutma işlemini belli bir süre devam etmiş olup, şuan uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesi planlanmaktadır. Yaşanan bu olaydan dolayı havalimanımızın pisti 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatılmış olup, pistin tekrardan uçuş trafiğine açılması için çalışmalar ilgili birimlerce hızla devam etmektedir.

Lastiği patlayan THY uçağında 105 yolcu ve 6 mürettebat olduğu öğrenildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini gerçekleştiren tarifeli uçağının iniş sırasında lastiğinin patlaması üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği uçaktaki yolcular sorunsuz şekilde tahliye edildi. Uçakta 105 yolcu ve 6 mürettebat olduğu öğrenildi.

THY'nin Hatay'a gitmek üzere gece saatlerinde İstanbul'dan havalanan TK2256 sefer sayılı tarifeli uçağının Hatay Havalimanı'na inişi sırasında tekeri patladı. Sürtünme nedeniyle uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana geldi. Kısa sürede içerisinde uçağın yanına gelerek acil müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, soğutma işlemi gerçekleştirdi. Bu sırada uçakta bulunan 105 yolcu ile iki kokpit ve 4 kabin memuru sorunsuz şekilde tahliye edildi.

"Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST)-Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur" dedi.

Uçağı pistten kaldırma çalışmaları sürüyor

Öte yandan TC-JVN kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pistten alınma çalışmaları sürüyor. Bu nedenle Hatay meydanda 7 Ekim saat 00.00'a kadar notam yayınlandığı öğrenildi.

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