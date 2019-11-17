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Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Payas -Dörtyol çevre yolunda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır ile Adem Arici yönetimindeki 76 BD 793 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Adem A. ile araç içerisinde aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ilk müdahalesi ile araç içerisinden çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Payas -Dörtyol karayolu bir süre sonra tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Adem Karagöz

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