Hatay'da tırın açılan dorsesi yön levhalarına çarptı

Kaza, Hatay'ın Payas ilçesi merkezi D-817 karayolu Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karayolunda gitmekte olan 31 ABZ 491 plakalı bir lojistik firmasına çalışan tırın dorsesi, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü açıldı. Açılan dorse, karayollarına ait yön levhalarına çarptı. Üzerinde taşıdığı konteyner karayoluna düştü, elektrik hatlarını kopardı.

Kazayı gören diğer sürücüler kazayı polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri etrafa saçılan yön levhalarına ait parçaları topladı. Kazada yaralanan olmazken bir bölümü kapatılan karayolunda trafik kontrollü şekilde sağlandı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ferit Savaş - Necati İvgin

