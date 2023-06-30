Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 12.20 sıralarında Antakya çevreyolu Kuzeytepe Kavşağında meydana geldi. Motosikletle 46 ACV 318 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi metrelerce havaya savruldu. Kazada motosiklette bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken diğer şahıs ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan şahıs ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet üzerine bulunan iki kişinin metrelerce savrulduğu görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Veysel Korkmaz - Hakan Sahilli



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