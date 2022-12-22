Hatay'da trafik kazası: 2 ölü

Kaza; ilçeye bağlı Güzelce mevkiinde meydana geldi. Yaşar Sakin (62) idaresindeki 31 AKM 090 plakalı otomobil ile Y.D.'nin kullandığı 31 KZ 147 plakalı kamyon çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Yaşar Sakin ile yanında yolcu olarak Ahmet Taka'nın (55) yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç içerisinde sıkışan Taka ve Sakin'in cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İsmet Biçen



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