Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Numuneevler Mahallesi Şaban Akın Uçar Caddesi Özerli Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Özerli Mahallesi yönünden ilçe merkezi istikametine gitmekte olan otomobil, İnönü Caddesi'nden gelmekte olan kapalı kasa ticari kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Adem B.(43) ile Ali Y.(21) yaralı olarak Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan iki araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Necati İvgin



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