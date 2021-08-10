Hatay'da uyuşturucu operasyonları

Hatay Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Harbiye Mahallesi'nde bulunan bir evde yapılan aramada boyları 1 metre ile 4 metre arasında değişen 2 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. U.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca Kuzeytepe Mahallesi'nde bulunan bir evde ve bahçelerinde yapılan aramada boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen toplam 22 kök kenevir bitkisi ve 444 gram kubar esrar ele geçirildi. A.D. ve S.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Gökhan Aklan