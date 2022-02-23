Hatay'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Dörtyol ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 15 şahsın yakalanması için belirlenen adreslere Özel Hareket Polislerinin de katıldığı operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve şahısların üzerinde, ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda; 50,60 gram toz esrar, 118,30 gram esrar, 36 adet captagon, 27,12 gram metamfetamin, 1,20 gram sentetik kannabinoid, 2,40 gram takoz esrar, 2 gram eroin, 23 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

Ayrıca, M.A.'nın sürücülüğünü yaptığı ve içerisinde F.T., İ.A.'nın bulunduğu otomobil, İskenderun girişinde durduruldu. Araç içerisinde ve şahısların yapılan üst aramasında; 130 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Necati İvgin



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