Hatay'da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan- Hassa çevre yolunda bulunan bir yağ fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle 2 işçi yaralandı. Fabrika çalışanları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın meydana geldiği yerde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekipleri, yaralanan 2 işçiyi Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekibi patlamanın çıkış nedenini araştırıyor.

İsmet Biçen



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