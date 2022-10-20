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Hatay'da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay'da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı
Hatay'da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir yağ fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan- Hassa çevre yolunda bulunan bir yağ fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle 2 işçi yaralandı. Fabrika çalışanları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın meydana geldiği yerde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
Sağlık ekipleri, yaralanan 2 işçiyi Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekibi patlamanın çıkış nedenini araştırıyor.

İsmet Biçen
 

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