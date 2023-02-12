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Hatay'da yağmacı ve hırsızlara polisten darbe: 10 gözaltı

Hatay'da yağmacı ve hırsızlara polisten darbe: 10 gözaltı
Hatay'da yağmacı ve hırsızlara polisten darbe: 10 gözaltı

Hatay’da hasar görmüş binalardan hırsızlık ve yağma yapan 10 kişi polis tarafından yakalanırken çok sayıda silah, muhtelif eşya ve para ele geçirildi.

Hatay'da deprem sonrası hasar görmüş binalarda yaşanan 5 farklı yağma ve hırsızlık olayında 10 kişi polis tarafından yakalandı. Yağmacıların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 tabanca, 11 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 cep telefonu, 2 bilgisayar, 1 güvenlik kamerası, 2 gram uyuşturucu madde, 14 bin 685 lira, bin 700 dolar, 4 tam altın, 1 yarım altın ele geçirildi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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