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Hatay'da yağmacılar yardım tırının önünü kesti, tehditler savurdu

Hatay'da yağmacılar yardım tırının önünü kesti, tehditler savurdu
Hatay'da yağmacılar yardım tırının önünü kesti, tehditler savurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından yardım tırları yola çıktı. Yaşanan felaketi fırsat bilen bazı vicdansızlar, yardım tırlarının önünü keserek tehditler savurdu. Yaşanan olay sonrası yağmacılar polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Hatay'da yağmacılar yardım tırının önünü kesti, tehditler savurdu - Tıkla İzle

YOLU ARAÇLARIYLA KAPATTILAR

Hatay'ın Antakya ilçesinde tespit edilemeyen bir bölgede, yardım tırlarının önünü kesen ve yolu arabayla kapatan bir grup yağmacı, gıda malzemelerini zorla almak istedi. Tır sürücüsüne araçın içinde ne olduğunu soran yağmacılar, sürücüyü tehdit etti.

YAĞMACILAR KISKIVRAK YAKALANDI

Yağmacılar sürücünün ikna çabası sonrası yolu açtıktan sonra tırdan uzaklaştı. Gelen son bilgilere göre, sosyal medyada görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine harekete geçen polis özel harekat ekipleri, çeteyi kıskıvrak yakaladı.

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