Hatay'da yağmacılar yardım tırının önünü kesti, tehditler savurdu

YOLU ARAÇLARIYLA KAPATTILAR

Hatay'ın Antakya ilçesinde tespit edilemeyen bir bölgede, yardım tırlarının önünü kesen ve yolu arabayla kapatan bir grup yağmacı, gıda malzemelerini zorla almak istedi. Tır sürücüsüne araçın içinde ne olduğunu soran yağmacılar, sürücüyü tehdit etti.

YAĞMACILAR KISKIVRAK YAKALANDI

Yağmacılar sürücünün ikna çabası sonrası yolu açtıktan sonra tırdan uzaklaştı. Gelen son bilgilere göre, sosyal medyada görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine harekete geçen polis özel harekat ekipleri, çeteyi kıskıvrak yakaladı.

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