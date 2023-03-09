Hatay'da yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı

Türkiye'yi yasa boğan depremlerde en büyük hasarı gören illerden biri de Hatay oldu. Hatay merkezde olduğu gibi ilçelerde de evleri çöken, ağır hasar alan vatandaşlar, kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı. Payas ilçesinde gece etkili olan yağmur, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan vatandaşları zor durumda bıraktı. Çadırların olduğu bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu. Bölgede oluşan su birikintileri tahliye edilmeye başlandı.

Ferit Savaş

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