Hatay'da yanan ormanlık alana fidan dikmeyin uyarısı

Hatay'ın üç ilçesinde zarar gören yaklaşık 300 hektar ormanlık alan, 11 Kasım'da düzenlenecek olan Ağaçlandırma Seferberlik Günü için hazırlanıyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipleri Arsuz'a bağlı Karahüseyinli Mahallesi üst bölgesinde yanan ormanlık arazide çalışmalarına başladı. Büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalarda önce kesilecek olan ağaçlar belirleniyor, mühürlenerek işaretleniyor ve kesim ekipleri yanan ağaçları kesiyorlar. İş makineleri ise bir yandan kesilen ve orman vasfını kaybeden bölgeleri temizliyor ve toprağın havalanması için sürüyor.

İskenderun Orman İşletme Müdürü Rıdvan Aksu, yanan ağaçların yerine fidan dikmek isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu. Fidanların dikilebilmesi için zarar gören ağaçların kesilerek bölgenin temizlenmesi ve toprağın havalandırılması gerektiğini belirten Aksu, bu işlemler yapılacağı için bölgeye dikilen fidanların zayi olabileceğini bu yüzden fidan dikilmemesi gerektiğini söyledi. Yanan orman arazilerinin yeniden yeşillendirme çalışmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aksu, 11 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte vatandaşlarla birlikte bu bölgenin ağaçlandırılacağını ve Hatay'da zarar gören yerlerin kısa sürede yemyeşil görünüme kavuşacağını söyledi.

Rıdvan Aksu ayrıca yanan ormanlık alanların Anayasa ile güvence altında olduğunu belirterek, bir metrekare arazinin imara açılmasının ya da maden sahası olarak ayrılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Ahmet Seher