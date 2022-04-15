Hatay'da yasaklı ırk köpekler için yeni tedbir alındı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Defne ilçesinde faaliyet gösteren sahipsiz hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde bulunan, hasta ve bakıma muhtaç hayvanların tedavilerini aksatmamak üzere yaklaşık 100 yasaklı ırk köpeğin Yayladağı Yukarıokçular Mahallesi'ndeki doğal yaşam alanına nakledildiği belirtildi.

Yukarıokçular Mahallesinde bulunan yeni tesisin, doğal yaşam alanı olarak düzenlendiği vurgulanan açıklamada, ”Yasaklı ırkların çoğunluğunun dövüşmeye odaklı yanlış yetiştirilme biçimleri ve bu ırk köpeklerin doğasından kaynaklı saldırganlığa yatkın hayvanlar olmaları sebebiyle, köpeklerin kendi aralarındaki kavgalar sosyal medyaya yansımış ve yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Kavgaların bir daha uygun şartlar sağlanana kadar köpek başına 1 kulübe, suluk ve yemek kabı olacak şekilde alanda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Köpekler tasmalanarak bağlanmış ve birbirlerine zarar vermelerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir” denildi.

Adem Karagöz

