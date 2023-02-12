Hatay'da yeni oluşturulan mezarlıklarda defin işlemleri devam ediyor

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülürken, diğer taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri gerçekleştiriliyor.

Hatay Kırıkhan'da iş makineleri tarafından yeni oluşturulan mezarlık alanına getirilen cenazeler, dualar eşliğinde toprağa veriliyor. Cenaze işlemlerinin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek amacıyla mezar taşları isim yerine numaralandırılıyor.

Mezarlıkta yaşanan yoğun çalışma dron ile havadan görüntülendi.

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