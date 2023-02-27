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Hatay'da yıkılmak üzere olan 4 katlı binadan eşya taşıma anları kamerada

Hatay'da yıkılmak üzere olan 4 katlı binadan eşya taşıma anları kamerada
Hatay'da yıkılmak üzere olan 4 katlı binadan eşya taşıma anları kamerada

Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından eşya taşımak isteyen bazı vatandaşlar ağır hasarlı binaların yıkılmasıyla hayatını kaybederken, uzmanların tüm uyarılarına rağmen bazı dükkan sahipleri kendi canlarını hiçe sayarak eşyalarını tahliye ediyor. 4 katlı bir mobilya dükkanından eşyalarını tahliye eden kişilerin tehlikeli taşımacılığı ise kameralara anbean yansıdı.

Hatay’da yıkılmak üzere olan 4 katlı binadan eşya taşıma anları kamerada - Tıkla İzle

Kahramanmaraşlı iki büyük deprem 11 ilde birçok yapının yıkılmasına neden olurken, geriye kalan binalarından çoğu da ağır hasar aldı. Bazı vatandaşların ağır hasarlı binalara girerek eşyalarını tahliye ettiği görüldü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası 11 ilde birçok yapı yıkılırken, geriye kalan binalarında da çoğu hasar aldı. Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 6 kişi hayatını kaybetmiş, 294 kişi de yaralanmıştı. Deprem sonrası yetkililer ise ağır hasarlı yerlere girilmemesi konusunda uyarıda bulunurken, Antakya Küçük Sanayide bir işyeri sahibi 4 katlı mobilya dükkanından eşyalarını canı pahasına tahliye etti. 5 kişilik çalışma ekibiyle ince bir tahta üzerinde koltukları taşıyan vatandaşlar yıkılmak üzere olan binadan koltukları tahliye ederken, o anlar kameralara saniye saniye kameralara yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk - Ahmet Arslan

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