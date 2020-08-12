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Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı
Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı.

Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı - Foto Galeri
Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı - Tıkla İzle

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 448 personel, 97 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiş, 30 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

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