İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul'a döndü

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul'a döndü
Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul'a döndü

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkım oluşturan deprem ile ilgili olarak Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla Hatay’dan İstanbul’a getirildi.

Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul’a döndü - Tıkla İzle

 Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen 10 ildeki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Hatay'daki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

32 kişilik itfaiye ekibi İstanbul'a geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na gelen 32 kişilik itfaiye ekibi burada hazırda bekleyen araçlarla gitmek istedikleri yerlere kadar götürüldü.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.