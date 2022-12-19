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Hatay'daki depremde 6 ev hasar gördü, 5'i boşaltıldı

Hatay'daki depremde 6 ev hasar gördü, 5'i boşaltıldı
Hatay'daki depremde 6 ev hasar gördü, 5'i boşaltıldı

 Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 6 evin hasar gördüğü, bunlardan ise 5'inin boşaltıldığı belirtildi.

Hatay'daki depremde 6 ev hasar gördü, 5'i boşaltıldı - Tıkla İzle

Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, ilçede meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Deprem sebebiyle hasar gören evlerde tespit çalışmaları yaptıklarını belirten Kaymakam Arslan, ”İlçemizde deprem sebebiyle can kaybı ve yaralanma gibi vakalar olmadı. Vatandaşlarımızdan bazı binalarda çatlak olduğu konusunda gelen ihbarları değerlendirip buralarda Belediye Başkanımız ve teknik ekiplerle birlikte incelemeler yapıyoruz. Zarar gören binalardaki vatandaşlarımızın evlerini boşaltıyoruz ”dedi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise şuana kadar depremden zarar gören 6 ev olduğunu, bunlardan ise 5'ini boşalttıklarını belirterek, ”Boşalttığımız evlerdeki vatandaşlarımızı geceyi geçirmeleri için farklı yerlere yönlendiriyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

Adem Karagöz - İsmet Biçen
 

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