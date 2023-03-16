Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde, 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Kentte birçok yapıyı yıkan veya hasara uğratan depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları sonrası enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor. Özellikle Antakya'da acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilen binaların enkazları iş makineleriyle hafriyat döküm alanına götürülüyor. Cebrail ve Akevler Mahallesi'nden geçen Rüstem Tümer Paşa Caddesi boyunca onlarca iş makinesinin yürüttüğü enkaz kaldırma çalışması dron ile görüntülendi. Polis ekiplerinin, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde güvenlik önlemleri de devam ediyor. Her enkazı yakından takip eden ekipler, Akevler Mahallesi'ndeki bir enkazdan çıkan çelik kasayı koruma altına aldı. İş makinelerinin ayrıştırdığı en kazların arasında bir çok vatandaşın evlerinden kalan eşyaları ve anıları bulmak için çaba harcadığı görüldü.

İsa Akar - Fadıl Kösedağ

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.