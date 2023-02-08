Hatay'daki enkaz yığınları helikopterle havadan görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri İncirlik Üssü'nü kullanarak bölgeye hem insani yardım, hem de arama kurtarma ekiplerini sevk etmeye devam ediyor. İncirlik'ten havalanan helikoptere binen İHA ekibi, yıkıntı bölgesini görüntüledi. Çok katlı binalar yerle bir olmuş durumda. Enkazlarda ise ekipler kurtarma çalışması yaparak, toprak altından yaralı kurtarmaya çalışıyor.

Serkan Çetinkaya







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