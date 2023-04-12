Hatay'daki Konya konteyner kentin ikinci etabı hızla tamamlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin Konya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleriyle birlikte Antakya'da hayata geçirdiği 1. etap konteyner kentin tamamlanmasının ardından 2. etap konteyner kentte de altyapı çalışmaları ve konteyner yerleşiminin devam ettiği kaydedildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşanılan 6 Şubat tarihinden bugüne kadar Hatay'da yaraları sarmak için her türlü insani ihtiyacı gidermek adına canla başla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Depremde evlerini kaybeden Hataylı vatandaşların barınma sorununa katkıda bulunmak için 2 etaptan oluşan konteyner kentleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Altay, “Konya Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimizle birlikte Antakya'da hayata geçirdiğimiz 1. etap konteyner kenti tamamlayarak AFAD koordinasyonunda afetzede vatandaşlarımızı yerleştirdik. Yine Antakya'daki 2. etap konteyner kentte de çalışmalar hızla devam ediyor. İkinci etapta şu an 258 konteyner geldi. Bir yandan altyapı çalışmalar, bir yandan da konteynerlerimizin yerleşimi devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımızı en kısa zamanda geçici meskenlerine taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki etapta bin ailemize hizmet verecek Konya Konteyner Kentimizin hayırlı olmasını diliyorum. Katkılarından dolayı odalarımıza ve ilçe belediyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.