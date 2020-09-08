İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'daki orman yangını drone ile görüntülendi

Hatay'daki orman yangını drone ile görüntülendi
Hatay'daki orman yangını drone ile görüntülendi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Orman yangını havadan drone ile görüntülendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen orman yangını drone ile havadan görüntülendi. Cumartesi günü öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Yangın söndürme çalışmalarını koordine etmek için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son olarak Kisecik Radar Bölgesine giderek incelemelerini sürdürdü.

Ekiplerin 6 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangının yerleşim yerlerine ulaşması önlendi. Yangına 2 uçak, 12 helikopter ve 200'e yakın iş makinesi ile müdahalede bulunulurken, çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

Gökhan Aklan - Mehmet Bayrak - Onur Akbulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.