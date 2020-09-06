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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangının kontrol altına alındığı bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 3 hava aracı, çok sayıda arazöz, su tankı, dozer ve çevre illerden takviye ekipler sevk edildi. Rüzgar ve yanarak çevreye sıçrayan çam kozalaklarının da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bazı noktalarda yangının söndürülmesi çalışmaları devam ederken, bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Alican Gümüş

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