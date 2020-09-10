Hatay'daki orman yangını sonrası üzücü görüntüler

Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını uzun uğraşlar sonucunda havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Doğa Fotoğrafçısı Meriç Aktar, yıllardır doğa fotoğrafları çektiğini belirterek, "Özellikle de sonbaharda Yeniköy Mahallesinde doğa fotoğrafı çekiyordum. Maalesef bu yangından dolayı burası kötü bir hal aldı, bu yıl sonbahar mevsiminin gelişini çekemeyeceğim için çok üzgünüm" dedi.

Aktar, "Gördüğünüz gibi her taraf simsiyah, küller içinde kalmış, bu görüntüyü hiç görmek istemiyordum. Burada genellikle doğa fotoğrafı çekiyordum sonbahar gelişiyle sararan yaprakları çekerdim, maalesef artık yanmış, kurumuş, kapkara ağaçları çekmek zorunda kaldım. Daha önce ormanda dağ ceylanlarını, alaca sansarları, kara kamlumbağalarını ve tilkilerin fotoğraflarını çekmişliğim olmuştu.Umarım bu yangından hayvanlarımız çok zarar görmemiştir" diye konuştu.

Alican Gümüş