Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkılan, bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu, İzmir'de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çinçinoğlu, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Soruşturmanın Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, Rönesans Rezidans İnşaat müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Akın Küçükkurt



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.