İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'daki yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık arazilere doğru ilerliyor

Hatay'daki yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık arazilere doğru ilerliyor
Hatay'daki yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık arazilere doğru ilerliyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'daki yangın, rüzgarındaki etkisiyle ormanlık arazilere doğru ilerliyor - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Yeniköy mevkisinde öğle saatlerinde meydana gelen yangına 5 saattir havadan ve karadan müdahale sürüyor. 2 hava aracı ve 40 arazözle müdahale edilen yangına iş makineleri ve su tankerleriyle destek veriliyor. Yangın sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alanlara doğru hızla ilerlerken, alevlerin Yeniköy Mahallesi'nde bulunan yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Diğer yandan jandarma ekipleri de köyün giriş çıkış noktalarında bekleyerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Mehmet Bayrak - Alican Gümüş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.