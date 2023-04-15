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Hatay'dan çarpıcı görüntüler: Enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor

Hatay'dan çarpıcı görüntüler: Enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor
Hatay'dan çarpıcı görüntüler: Enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok vurduğu illerden Hatay’da, binlerce yıkılan binanın enkazının kaldırılması için çalışmalar devam ederken, enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor, çarpıcı görüntüler ortaya çıkıyor.

Hatay’dan çarpıcı görüntüler: Enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerden en çok Hatay etkilendi. Yıkılan 21 bin 391 binanın enkazında çalışmalar devam ederken, enkazların 14 bini kaldırıldı, binlerce bina ise ağır hasar almış durumda.
Enkazlar kaldırıldıkça büyük boşlukların oluştuğu Hatay Antakya, adeta hayalet şehre dönüşürken, binlerce binanın enkazının kaldırılmasıyla oluşan meydanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde bir mahallede yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı, ağır hasarlı binaların ise yıkılmaya hazır bir şekilde beklediği göze çarpıyor. Medeniyetler şehri Hatay'dan çekilen bu görüntüler, yürekleri dağlıyor.

Hakan Gözalan - Aykut Yeniçağ - Mustafa İç
 

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