İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'dan Konya'ya geldi, bindiği taksi sürücünü bıçaklayıp aracı gasbetti

Hatay'dan Konya'ya geldi, bindiği taksi sürücünü bıçaklayıp aracı gasbetti
Hatay'dan Konya'ya geldi, bindiği taksi sürücünü bıçaklayıp aracı gasbetti

Boşanma aşamasında olduğu eşine tehdit mesajları gönderdikten sonra Hatay'dan ticari taksiyle Konya'nın Karapınar ilçesine gelen şahıs, bindiği taksinin sürücüsünü taksi ücreti meselesi yüzünden bıçaklayıp aracı gasbetti, Şüpheli, polis ekipleri tarafından boşanma aşamasındaki karısının evinin yakınlarında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Hatay'dan boşanmak üzere olduğu eşine tehdit mesajları gönderip ticari taksiyle Konya'nın Karapınar ilçesine gelen Sait A. (23), taksi şoförü E.Y. ile taksi ücreti nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışmada Sait A., yanında bulunan bıçakla sürücü E.Y.'yi bıçakladıktan sonra ticari taksiyi gasbederek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

brahim Yetkin

İLGİLİ HABER
Yargıtaydan emsal gasp kararı Yargıtay'dan emsal gasp kararı
İLGİLİ HABER
Minibüs sürücüsü kamyon şoförünü önce darp etti, sonra gasp etti Minibüs sürücüsü kamyon şoförünü önce darp etti, sonra gasp etti
İLGİLİ HABER
İstanbulda gasp çetesine film gibi operasyon: Kaçarken çatıda yakalandı İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon: Kaçarken çatıda yakalandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.