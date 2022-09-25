Hatay'dan Konya'ya geldi, bindiği taksi sürücünü bıçaklayıp aracı gasbetti

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Hatay'dan boşanmak üzere olduğu eşine tehdit mesajları gönderip ticari taksiyle Konya'nın Karapınar ilçesine gelen Sait A. (23), taksi şoförü E.Y. ile taksi ücreti nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışmada Sait A., yanında bulunan bıçakla sürücü E.Y.'yi bıçakladıktan sonra ticari taksiyi gasbederek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

brahim Yetkin

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