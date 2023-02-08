Hatay'dan sevindiren haber: 80 yaşındaki Abdurrahman amca enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da depremde yıkılan Sanayi Mahallesi 600 Evler Sitesi'nden 50 saat sonra canlı bir kişi daha çıkartıldı. 80 yaşındaki Abdurrahman Beyaz, Erzurum AFAD ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler titiz çalışma sonucunda Abdurrahman amcaya ulaştı. Enkaz altından çıkarılan Abdurrahman Beyaz, sedyeye alınarak ambulansa bindirildi.

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