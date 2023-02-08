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Hatay'dan sevindiren haber: 80 yaşındaki Abdurrahman amca enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'dan sevindiren haber: 80 yaşındaki Abdurrahman amca enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'dan sevindiren haber: 80 yaşındaki Abdurrahman amca enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Hatay’da Sanayi Mahallesi 600 Evler Sitesi enkazında kalan 80 yaşındaki Abdurrahman Beyaz, Erzurum AFAD ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu kurtarıldı.

Hatay'da depremde yıkılan Sanayi Mahallesi 600 Evler Sitesi'nden 50 saat sonra canlı bir kişi daha çıkartıldı. 80 yaşındaki Abdurrahman Beyaz, Erzurum AFAD ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler titiz çalışma sonucunda Abdurrahman amcaya ulaştı. Enkaz altından çıkarılan Abdurrahman Beyaz, sedyeye alınarak ambulansa bindirildi.

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