Hatay'ı vuran depremde Bayezid-i Bistami Türbesi de büyük zarar gördü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da tarihi ve kültürel yapılar da büyük zarar gördü. Kırıkhan ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi'nde bulunan, Antakya Haçlı Prensliği'nin önemli kalelerinden Darb-ı Sak Kalesi ile buradaki Bayezid-i Bistami Türbesi de yıkıldı. Türbenin yollarında metrelerce göçükler meydana gelirken, türbeyi içinde barındıran kale duvarları da yola yuvarlandı. Yakın zamanda restore edilen türbenin giriş kapısı ve kitabesi de taşların altında kaldı. Türbenin içerisinde yer alan çilehane ve sandukalar ise zarar görmedi. Darb-ı Sak Kalesi'nin etrafında bulunan tarihi kemerlerin ise bir kısmının yıkıldığı görüldü.

Öte yandan, türbenin hemen arkasında bulunan tepelikteki kayalar da yola yuvarlandı. Bazı kayalar türbe etrafında bulunan yapılara da zarar verdi.

“Buradan anladığımız asırların afeti olmuş”

Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında duygulandı. Depremin ilk günlerinde vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bölgeye gelen ve buldukları ilk fırsatta Bayezid-i Bistami Türbesini ziyaret eden Muhammet Ağır, gördüğü manzara karşısında duygulandığını söyledi. Ağır, “Biz 45 gündür buralardayız. Buradaki depremzede kardeşlerimize ilk günden beri hizmet vermekteyiz. Bayezid-i Bistami hazretlerini ziyaret etmek istiyorduk ama bir türlü boşluk bulamadık. Bugün de geldik, Bayezid-i Bistami hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Anadolu'yu mayalayan irşat vazifesini yapan büyük kamil, mükemmel bir mürşittir. Bayezid-i Bistami hazretlerinin kabrine geldiğimizde içler acısı bir durumla karşılaştık. Her taraf yerle bir olmuş. Ben buraya daha önce hiç gelmemiştim ama Antakya'da Habib-i Neccar hazretlerinin kabrini ziyaret ettiğimde gerçekten oturdum ağladım. Burası da aynı olmuş. Bizim buradan anladığımız asırların afeti olmuş” dedi.

Bayezid-i Bistami Türbesinin eskisinden daha iyi bir şekilde restore edileceğine inandığını söyleyen gönüllü yardımsever Ahmet Acar ise, “Ben de buraya ilk defa geliyorum. Daha önce hiç gelmemiştim. Şu anki halini görünce yüreğim acıdı. Mutlaka ve mutlaka devlet büyüklerimiz burasıyla alakalı sorumlu olan yetkililerimiz burayı eskisinden daha güzel hale getirecektir” ifadelerini kullandı.

Aykut Yeniçağ - Ali Gözeten - İsmet Biçen

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