Hatay'ı vuran depremde şehit olan Sümbül'ün son görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki art arda yaşanan depremler, bir çok ilde yıkıma neden oldu. Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalarak şehit olan Piyade Er Mert Can Sümbül'ün son görüntüleri ortaya çıktı. 23 yaşındaki Sümbül, Çorum'un Osmancık ilçesinde 4 gün önce düzenlenen asker gecesinde arkadaşlarıyla birlikte çekilen görüntülerde, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Hatay 8'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Er Mert Can Sümbül'ün (23) cenazesi bugün memleketi Osmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Muhammed Muttalip Yalçın - İlkay Sever

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