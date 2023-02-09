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Hatay'ın acı tablosu böyle görüntülendi

Hatay'ın acı tablosu böyle görüntülendi
Hatay'ın acı tablosu böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 4. gününde bir yandan artçılar diğer yandan arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, viraneye dönen şehirlerin görüntüleri adeta yürekleri sızlatıyor.

Hatay'ın acı tablosu böyle görüntülendi - Foto Galeri
Hatay'ın acı tablosu böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Depremde en çok yıkımın yaşandığı şehirlerin başında gelen Hatay'da depremin 4. gününde şehir dron ile havadan görüntülendi. Türkiye depremden sonra tek yürek olurken yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Hatay ilinde 5 bin 524 kilometrekare alana sahip Hatay ilinin Antakya merkezinde de devlet tüm imkanları ile çalışmalarını sürdürüyor. Hatay merkezde yıkılan 2 bin 749 bina bulunurken, deprem sonrası şehrin manzarası ise yürekleri sızlatıyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İbrahim Kılınç

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