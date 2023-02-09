Hatay'ın acı tablosu böyle görüntülendi

Depremde en çok yıkımın yaşandığı şehirlerin başında gelen Hatay'da depremin 4. gününde şehir dron ile havadan görüntülendi. Türkiye depremden sonra tek yürek olurken yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Hatay ilinde 5 bin 524 kilometrekare alana sahip Hatay ilinin Antakya merkezinde de devlet tüm imkanları ile çalışmalarını sürdürüyor. Hatay merkezde yıkılan 2 bin 749 bina bulunurken, deprem sonrası şehrin manzarası ise yürekleri sızlatıyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İbrahim Kılınç

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