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Hatay'ın en uzun minaresi böyle yıkıldı

Hatay'ın en uzun minaresi böyle yıkıldı
Hatay'ın en uzun minaresi böyle yıkıldı

Hatay’ın en uzun minaresi olarak bilinen, Hassa ilçesinde 58 metre yükseklikteki minare, depremde zarar görmesi nedeniyle yıkıldı.

Hatay'ın en uzun minaresi böyle yıkıldı - Tıkla İzle

Hassa'nın Arpalıuşağı Mahallesi'nde bulunan Arpalıuşağı Camii minaresi Hatay'ın en uzun minaresi olarak biliniyordu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından hasar alan 58 metrelik minare için yıkım kararı çıkarıldı. Mahalle sakinlerinin itirazlarına rağmen minare yıkımı gerçekleşti. Yıkımı mahalle sakinleri cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Tarihi bir minarenin yıkıldığına dikkat çeken mahalle sakini Tunahan Aslan, "Minaremiz Hatay'ın en uzun minaresi olarak tescilli. Bildiğimiz 58 metre yüksekliğinde 45 ton demir kullanılarak yapılmış" dedi.

Yakup Söylemez - Aydın Sarıoğlu

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