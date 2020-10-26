Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde korkutan patlama! Vali'den açıklama

Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri Payas'ta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı.

Çatışma sırasında patlama meydana gelirken, olayda İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, diğerinin ise kaçtığı iddia edildi. Hatay'da polis ekipleri şehrin tüm noktalarında önlem alırken, teröristlerin kullandığı otomobil terk edilmiş olarak bulundu.

Olayla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri, takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERİN TAKİP EDİLEN ARACI

Ahmet Seher - Mehmet Bayrak