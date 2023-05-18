Hataylı depremzede kebap ustasından, seçim hakaretlerine videolu sert cevap

Hataylı kebap Ustası Ahmet Vurgun'un tepki maksatlı paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, "Karşı gruba oy verseydik, bir ses çıkmayacaktı. Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar destekçisiyiz, Sinan Oğan'a çıkan yüzde 5 oyun, yüzde 0.1'i diğer adaya gitmeyecek"dedi.



AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgelerinin ekseriyetinde birinci parti olması nedeniyle, sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar depremzedelere oy tercihleri nedeniyle hakarete varan paylaşımlarda bulundu, görseller paylaştı. Bu duruma kayıtsız kalamayan birçok depremzede paylaşımda bulunanlara sert tepki gösterdi. Hatay'ın Belen ilçesinde esnaflık yapan depremzede Ahmet Vurgun'un da depremde evi yıkıldı ve tahsis edilen konteynerde yaşamaya başladı. Sosyal medyayı da aktif kullanan Vurgun, gördüğü bu paylaşımların üzerine kendisi de “Depremzedelere hakaret eden vatan hainlerine cevap” ismiyle bir video çekip yayınladı. Kısa sürede bu videoya binlerce destek geldi.

Videosunun bu derece ses getirmesini beklemediğini dile getiren, depremzedeleri eleştirenlere sert tepki gösterdi. Depremde evinin yıkıldığını anlatan Vurgun, devletin gönderdiği konteynerde yaşadıklarını belirtti.

"Yardım siyasi maksatla yapılmaz"

İki gün önce sosyal medyada depremzedelere yönelik yapılan paylaşımları gören Vurgun, “Sosyal medyada Almanya'da bulunan normalde Türkçe konuşan bir vatan haini depremzedelere ağza alınmayacak küfürler etti. Çok sinirlendim, kızdım. Yani öfkelendim ne yapacağımı bilmedim. Elden de bir şey gelmiyor, Almanya'da. Burada olsa o cesareti olmazdı. Ne yapayım diye düşündüm. Ben de sosyal medyaya video atayım dedim. Ona nispeten, ona gönderi maksatlı devletimizin yanında olduğumuzu ifade ettik. Küfürsüz, argosuz ona bir gönderme yaptık. Gece 00.00' attığım video sabah kalktığımda çok izleyen olmuş. Tuhaf oldum beni normalde fazla takip eden yoktur. Yapılan hayır Allah için yapılır, siyasi maksatla yapılmaz” diye konuştu.

"Bir ses çıkmayacaktı"

Binlerce yorum aldığını eleştirenlere uygun dille cevap verdiğini aktaran Vurgun,“ Güzel yorumlar aldım, bunun karşısında duygulandım. Özelden hakaret edenler de oldu. Allah ıslah etsin bunları. Rabbim hainlere fırsat vermesin. Karşı gruba oy verseydik, bir ses çıkmayacaktı. Biz devletimizin yanındayız. 28 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar destekçisiyiz. Sinan Oğan'a çıkan yüzde 5 oyun, yüzde 0.1 diğer adaya gitmeyecek hepsi Erdoğan'a gelecek. Hele bu yapılanları gördükten sonra kanım dondu” dedi.

"Paylaşımlar bizi yaraladı"

Siyasi olarak bakmadığını bütün belediyelerin taşın altına ellerini koyduğunu dile getiren Vurgun, “Kürdü, Türkü, Lazı hepsi geldi. Paylaşımları görünce bizi siyaset olarak mı kullandılar dile geldi aklıma. Eğer biz diğer cumhurbaşkanı adayına yüzde 80 destek verseydik daha mı güzel olacaktı. Özgürlük diye bir şey var, herkes istediğine oy verebilir, kısıtlayamazsınız. ‘Siz bize oy vermediniz haram zıkkım olsun, paramızı, yardımlarımızı geri gönderin” paylaşımlar bizi çok yaraladı. Bu olayları kınıyoruz. Devletimizin içindeki hainleri ayırt etmek lazım. Beni destekleyen Kürt kardeşlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İsa Akar - Ahmet Arslan



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