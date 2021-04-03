Hatayspor 3-0 Galatasaray

Maçtan Dakikalar!
6. dakikada orta sahada Sofiane Feghouli'nin pasında topla buluşan Mustafa Muhammed'in ceza yayından yerden vuruşunda defans da çarpan meşin yuvarlak sol direğin yanından kornere gitti.
21. dakikada sol kanattan Mesut'un ortasında arka direkte Akitonla topla buluştu. Onun içeriye çevirdiği topa Mame Diouf'un kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
29. dakikada sağ kanattan Adama Traore'nin yerden kullandığı serbest vuruşta ceza yayında topu alan Ruben Ribeiro'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
34. dakikada Ömer Bayram'dan pası alan Arda Turan'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
36. dakika ceza sahası içinde Donk'un uzaklaştırmak istediği topa Mame Diouf'un kafayla müdahalesi sonrası kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Fernando Muslera son anda kornere çeldi.
59. dakikada sağ kanattan Etebo'nun ortasında ceza sahası içinde Radamel Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak dışarı gitti.
69. dakikada sağ taraftan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Radamel Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir uzanarak son anda çeldi.
72. dakikada sağ kanattan Rayane Aabid'in attığı uzun pasta Etebo ile girdiği hava topu mücadelesini kazanan Mame Diouf'un sağ taraftan kaleci Fernando Muslera'yı çalımlayıp ceza alanına girip yerden boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
79. dakikada Popov'un Onyekuru'ya ceza sahasına sol taraftan girmeye çalışırken yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen Popov'a direkt kırmızı kart gösterdi.
90+2. dakikada Ryan Babel'in ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Rayane Aabid (Abdurrahman Canlı dk. 90+6 ?), Ruben Ribeiro (Muhammed Mert 90+6 ?), Akintola (Burak Çamoğlu dk. 88 ?), Adama Traore (Isaac Sackey dk. 81 ?), Kamara, Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Akomadi, Hüseyin Gündüz, Hüseyin Efe Akgül
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Galatasaray: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Gedson Fernandes, Marcelo Saracchi (Martin Linnes dk. 46), Etebo, Ömer Bayram, Arda Turan (Halil Dervişoğlu dk. 46), Sofiane Feghouli (Ryan Babel dk. 46), Henry Onyekuru (Oğulcan Çağlayan dk. 81 ?), Mustafa Muhammed (Radamel Falcao dk. 46)
Yedekler: Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Goller: Mame Diouf (dk. 21, 72), Ruben Ribeiro (dk. 29) (Hatayspor)
Kırmızı kart: Popov (dk. 79) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Arda Turan, Şener Özbayraklı (Galatasaray), Yusuf Abdioğlu, Kamara, Mesut Çaytemel, Akintola, Pablo Santos (Hatayspor)