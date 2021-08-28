Hatayspor, Alanyaspor'u farklı geçti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada organize gelişen Hatayspor atağında, sol kanattan topu taşıyan Lobjanidze pasını Traore'ye aktardı. Topla ceza sahasına giren Traore'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

18. dakikada sağdan kullanılan taç atışı sonrasında Traore'nin harika pasında Saba Lobjanidze çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

35. dakikada sağdan kullanılan serbest vuruşta Novais'in ceza sahasına ortasına Davidson'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada Diouf'un pasında ceza sahasından plase vuruş yapan Lobjanidze'nin şutu az farkla auta gitti.

39. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin kaleci ile karşıya şutunda top kalecinin müdahalesi ile kornere çıktı.

42. dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşan Ruben Riberio ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

45. dakikada Lobjanidze'nin pasında Traore ceza sahası ön çizgisinden sert vurdu kaleci son anda direk dibinde topun kaleye gitmesini önledi.





Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada serbest vuruşta Riberio'nun yerden pasında El Kaabi ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

60. dakikada Diouf'un sağdan ortasında arka direkte bulunan El Kaabi meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

64. dakikada Eduardo'nun soldan ortasında altı pas önünde Davidson topa dokundu ancak kaleci Munir son anda kornere çeldi.

65. dakikada kullanılan korner atışında Eduardo arka direkte bomboş pozisyonda şutunu çekti ancak top auta gitti.

90. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Dylan Louis'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-0

Stat: Hatay

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Ata Yıldırım

Hatayspor: Munir, Sam Akekugbe, Falette (Burak Öksüz dk. 15), Fatih, Kamil Ahmet, Riberio (Mehdi Boudjemaa dk. 68), Onur (Sackey dk. 79), Lobjanidze (Kamara dk. 79), Traore, El Kaabi (Dylan Louis dk. 68), Mame Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Sackey, Emre Çolak, Bülent Cevahir, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Leroy Fer (Wilson Eduardo dk. 46), Nemanja Milunovic, Umut, Borja, Tayfur, Fatih Aksoy, Juanfran, Joao Novais (Ahmet Ildız dk. 46), Davidson, Candeisas (Babacar dk. 85 ?)

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Efkan Bekiroğlu, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Traore (dk. 4), Saba Lobjanidze (dk. 18), Ruben Riberio (dk. 42), El Kaabi (dk. 60), Kamara (dk. 60) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Traore, Diouf, Mehdi Boudjemaa, Adekugbe, Fatih Kuruçuk (Hatayspor), Fatih Aksoy (Alanyaspor)



Gökhan Aklan - Adem Karagöz

