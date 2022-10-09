Hatayspor, Alanyaspor'u tek golle yıktı!

10. dakikada Kanak Kanak'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.

22. dakikada Burak Öksüz'ün kaleci Erce Kardeşler'e geri pasında araya giren Balkovec'in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu'nun şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada Kaan Kanak ceza sahasına doğru ortasında arka direkte bomboş pozisyonda olan Kerim Alıcı'nın sert şutu az farkla üstten auta gitti.

36. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında soldan Kaan Kanak'ın ortasında ceza sahası içi altı pas çizgisi üzerinde El Kaabi müsait pozisyonda vuruşunu yaptı top az farkla üstten auta gitti.

50. dakika paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Kerim arka direğe ortasını yaptı, Kaan Kanak gelişine sert vurdu, kaleci son anda topu çelmeyi başardı.

51. dakika da Kaan Kanak ceza sahası çizgisinden üzerinden sert vurdu savunmadan dönen topa ceza sahası dışından Onur Ergün bekletmeden şutunu çekti, top direkten döndü.

72. dakikada orta sahada topla buluşan Onur Ergün, Kevin Varga'ya pasını aktardı. Varga'nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Burak Öksüz röveşata vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Ahmed Hassan vuruşunu yaptı, kaleci Erce son anda topu çeldi.

Stat: Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Emin Tuğral, Mustafa Sönmez

Hatayspor: Erce, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Vranjes, Kerim (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 59), Aabid (Musa Çağıran dk. 86 ?), Onur, Boudjemaa, Lobjanidze (Adekugbe dk. 86 ?), El Kaabi (Ze Luis dk. 86 ?), Bertuğ (Kevin Varga dk. 69)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Recep Yılmaz, Sadık Baş, Dylan Saint-Louis

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fatih (Rassoul dk. 77), Furkan, Pereira, Efkan (Arnaud Lusamba dk. 65), Umut (Famara Diedhiou dk. 77) , Doumbia, Candeias (Oğuz Aydın dk. 54), Efecan, Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Kayra Erciyas, Oussama Targhalline, Ismail Zehir, Eduardo

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Burak Öksüz (dk. 72) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Boudjema, Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Efecan, Balkovec (Alanyaspor)

Gökhan Aklan - Adem Karagöz



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.