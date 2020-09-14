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Hatayspor Başakşehir Canlı Anlatım

Hatayspor Başakşehir Canlı Anlatım
Hatayspor Başakşehir Canlı Anlatım

Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında ligin yeni ekibi Hatayspor, son şampiyon Başakşehir ile karşı karşıya geliyor...

HATAYSPOR:1 BAŞAKŞEHİR:0

CANLI ANLATIM

44'Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandu Epureanu geçiyor.

43'Hasan Ali Kaldırım, Mame Diouf tarafından faule maruz kalıyor.

43'İrfan Can Kahveci, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.

36' Mame Diouf, gol pasını veren isim.

36'GOOOLL!! Selim Ilgaz takımını öne geçiren golü atıyor.

35'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rayane Aabid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20' Rakip yarı alanın ortalarında Mame Diouf topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

18'Mame Diouf altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

17'Enzo Crivelli altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

10' Atakaş Hatayspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Isaac Sackey tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

2' Strahil Popov, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Mert Günok kurtarıyor.

2 Hatayspor takımından Mesut Çaytemel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2' Hatayspor takımından Mesut Çaytemel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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